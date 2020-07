Adriana Volpe in tenuta sportiva, che fisico bellissimo – FOTO

Adriana Volpe è in splendida forma dopo la nuova avventura di conduzione su Tv8 e per mantenersi attiva trascorre il pomeriggio al parco ad allenarsi

Visualizza questo post su Instagram Oggi molto Titti 🐥 😂@atoslombardiniofficial @levis_ita @casadeiofficial Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:22 PDT

Adriana Volpe ha da poche settimane iniziato la sua nuova avventura su Tv8 insieme ad Alessio Viola nella conduzione di “Ogni Mattina“, il programma di lifestyle e cronaca. Adriana è da sempre sulle scene televisive alla conduzione di programma di successo, per anni la ricordiamo al fianco di Magalli a “I Fatti Vostri”. Ora questa nuova avventura le sta facendo benissimo e i suoi fan sono molto contenti del suo nuovo ritrovato sorriso.

Infatti la Volpe lo scorso marzo ha perso il suocero Ernesto Parli a cui era molto legata e che l’ha vista uscire anticipatamente dalla Casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia. Per l’occasione ha partecipato al videoclip dell’amico Marco Profeta che ha dedicato la canzone “Io rinasco in te” proprio all’uomo. Adriana Volpe oggi è ancora insieme a Marco Profeta ma per un fine meno nobile.

Adriana Volpe su Instagram condivide la sua giornata al parco