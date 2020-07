Eleonora Pedron: bellezza, dolcezza e che gambe fantastiche – FOTO

Eleonora Pedron ha pubblicato uno scatto su Instagram da togliere il fiato per la bellezza, e le gambe perfette della Miss Italia 2002

Visualizza questo post su Instagram 💙 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 5 Lug 2020 alle ore 2:19 PDT

Eleonora Pedron ha condiviso uno scatto molto dolce in cui è seduta con le gambe stese sul pavimento fuori, probabilmente, al suo terrazzo e mostra le bellissime e toniche gambe. Indossa un vestitino a fiori colorati azzurro cielo e scarpette da ginnastica ma casual della marca Vans. Pochi giorni fa, esattamente 4, Eleonora Pedron ha pubblicato una bellissima immagine di sé a Ibiza, dove si è concessa una vacanza insieme al compagno Fabio Troiano per festeggiare il suo 38esimo compleanno. Gli anni, anche per Miss Italia 2002, passano ma il suo fisico è sempre quello di una ragazzina e lo dimostrano le foto su Instagram, che tantissimi follower e fan della showgirl apprezzano e ammirano con tanto di commenti anche sopra le righe e spesso un “tantino” eccessivi.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti e il ballo con il palo, il VIDEO da impazzire

La foto di Eleonora Pedron con le sue bellissime gambe in mostra

Visualizza questo post su Instagram 🌼🌸🌺 ~ @christianpellizzari Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:42 PDT

Tornando alla foto con l’abitino azzurro a fiori colorati della Pedron, si può notare che già vari commenti (sono 78, nel momento in cui scriviamo) hanno invaso la foto su Instagram della ex Miss Italia con complimenti vari inneggianti la sua divina bellezza. Nella foto all’isola spagnola di Ibiza invece a colpire è stato il suo Lato B con il tatuaggio in bella mostra proprio sul didietro della ex modella italiana.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker parla della fine con Eros: “Vi dico perché è finita

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram 🌴 @fisico_official ~ @fisicoboutiquetorino Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 11 Lug 2020 alle ore 11:13 PDT

Il costume intero è di un bel azzurro e il suo sguardo è proteso verso l’orizzonte.