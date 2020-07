Paola Turani ha condiviso una foto particolarmente bella in cui mostra ai fan il suo viso senza trucco.

Paola Turani è una modella ed influencer molto apprezzata dagli italiani. La nativa di Bergamo vanta ben 1,5 milioni di follower: ogni giorno la ragazza condivide scatti meravigliosi mettendo in mostra tutta la sua bellezza. La 32enne ha iniziato la sua carriera ad appena 16 anni, venendo scoperta da due agenti francesi in un supermercato. Poco fa Paola ha deciso di condividere una foto per mostrare il suo viso senza un filo di trucco.

