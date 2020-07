Federica Paniccuci, tutto pronto per le nozze. Arriva però una rivelazione

Federica Panicucci non sta più nella pelle. E’ tutto pronto per le future nozze, ma la data resta ancora top secret…arrivano però delle rivelazioni

Iniziano i preparativi per le nozze della bella conduttrice Federica Panicucci. La donna è fidanzata da tanti anni con Marco Bacini e i due hanno deciso incoronare il loro amore. Presto si sposeranno. Non si hanno molte notizie al riguardo, visto che la coppia ha deciso di mantenere il silenzio stampa ancora per un po’. Ma per gli amici non c’è dubbio: il matrimonio ci sarà in primavera.

La rivelazione di Federica Panicucci