Floriana Messina, curve da far venire il mal di testa -foto

Floriana Messina, si gode Napoli, la città piena di sorprese. Mare, sole, cibo e tanto altro. Quel sorriso fa innamorare tutti i suoi fan

Qualcuno stenta a riconoscerla, stiamo parlando di Floriana Messina che dopo aver partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello ha deciso di cambiare look completamente. Non solo outfit diversi, è stata per lei una totale trasformazione: ha cominciato a prendersi cura di lei facendo tanto sport e …non solo! Ora la donna è affascinante, con quella chioma nera che le scivola fino al sedere e quelle forme che mostra ai suoi fan in ogni foto su Instagram.

Floriana Messina, decolleté in mostra e capelli al vento