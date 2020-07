Vi ricordate la maestra di Nonno Felice? Stiamo parlando di Elena Guarnieri

Elena Guarnieri, la giornalista del tg5, ha avuto anche delle esperienze come attrice. Vi ricordate la maestra di Nonno Felice? Ora ha 53 anni

Sono passati 27 anni dalla prima puntata di Nonno Felice. Molti si ricorderanno le risate e i sorrisi che la sit-com italiana strappava al pubblico. Un serie di altri tempi, ben diversa da quelle di oggi. La sit-com è andata in onda dal 1993 al 1995. Nonno Felice è un bel ricordo per il pubblico italiano, anche perché gli attori che vi hanno lavorato sono stati e sono persone molto in gamba. Tra le donne della serie, una in particolare ne ha fatta di strada, anche se ha cambiato completamente rotta. Stiamo parlando di Elena Guarnieri, la giornalista del tg5, che all’epoca interpretava la maestra di Federico, il nipote di Felice. Ve la ricordate?

Elena Guarnieri, chi è la maestra di Nonno Felice