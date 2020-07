Valentina Vignali mozzafiato con il vestitino a fantasia | Fan stupiti – FOTO

Valentina Vignali lascia di nuovo a bocca aperta i suoi numerosissimi fan con una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 17 Lug 2020 alle ore 5:17 PDT

Valentina Vignali torna a casa in Umbria per trascorrere qui il fine settimana. Lo testimonia la foto pubblicata poche ore fa tramite il suo profilo Instagram. La campionessa di basket si trucca al Parco del Monte Cucco. Si tratta di un’area naturale protetta regionale che è appunto fo adiacente al monte Cucco. Un posto perfetto per farsi scattare un’immagine.

La bella Valentina, dopo essersi fatta ritrarre in uno scatto, lo ha pubblicato sul social network. Stiamo parlando di una foto, in cui risalta tutto il suo splendore. Infatti non si possono non notare la meravigliosa chioma scura della cestista, mentre indossa uno vestitino a fantasia chiaro con sopra disegnate delle ciliegie.

