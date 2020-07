Dopo le ultime gare, la lotta Scudetto si è completamente riaperta e Juventus, Inter, Atalanta e Lazio si giocheranno tutto nelle ultime cinque giornate di Serie A.

La lotta Scudetto si è completamente riaperta. La capolista Juventus ha subito una drastica battuta d’arresto racimolando solo due punti nelle ultime tre gare. Calo nei risultati che ha favorito Inter e Atalanta, riuscite a recuperare terreno ed ora, rispettivamente a meno sei e meno sette dalla vetta. In corsa per la vittoria finale c’è anche la Lazio che, però, non sembra essere tanto in forma come mostrato prima dello stop. I biancocelesti, difatti, nelle ultime 4 gare di campionato hanno incassato tre sconfitte ed un pareggio, ma rimangono comunque a meno 8 dai bianconeri a cinque giornate dal termine. Un finale di Serie A thriller che fa sognare tutti gli appassionati, sopratutto i tifosi delle quattro società ancora in lotta per lo Scudetto.

Serie A, lotta Scudetto apertissima: il calendario di Juventus, Inter, Atalanta e Lazio

Cinque giornate in soli 15 giorni con quattro squadre in otto punti. Questa la volata finale per lo Scudetto. Un finale di campionato emozionante che promette spettacolo e che in pochi avrebbero immaginato. A contendersi la vittoria finale, in ordine di classifica, Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. La squadra di Sarri, nonostante il drastico calo nei risultati (2 punti nelle ultime 3 partite e 9 reti incassate), rimane in testa alla classifica, ma Inter ed Atalanta sono riuscite a recuperare terreno piazzandosi rispettivamente a meno 6 e meno 7 dalla capolista.

Anche la Lazio, reduce da un pareggio e tre sconfitte, è ancora in corsa con otto lunghezze di svantaggio dai bianconeri. Lunedì, la squadra di Inzaghi affronterà in trasferta, in un vero e proprio crocevia per lo Scudetto, proprio la Juventus. Con un successo, difatti, i bianconeri potrebbero estromettere definitivamente dalla lotta in vetta la Lazio che verrebbe lasciata a meno 11 a sole tre giornate dalla bandiera a scacchi.

Prima del big match all’Allianz Stadium, scenderanno in campo Inter ed Atalanta. La Dea, domani pomeriggio sarà ospite del Verona, mentre la squadra di Conte affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Un’occasione per entrambe per mettere pressione su Juventus e Lazio che si affronteranno conoscendo già il risultato delle rivali.

Con 15 punti a disposizione, dunque, Juventus, Inter, Atalanta e Lazio dovranno dare il meglio per provare a conquistare il titolo. Ecco il calendario completo delle quattro pretendenti:

Giornata/Squadre

Juventus 77 punti Inter 71 punti Atalanta 70 punti Lazio 69 punti 34^ giornata 20/07 Lazio 19/07 ROMA 18/07 VERONA 20/07 JUVENTUS 35^ giornata 23/07 UDINESE 22/07 Fiorentina 21/07 Bologna 23/07 Cagliari 36^ giornata 26/07 Sampdoria 25/07 GENOA 24/07 MILAN 26/07 VERONA 37^ giornata 29/07 CAGLIARI 28/07 Napoli 28/07 PARMA 29/07 Brescia 38^ giornata 02/08* Roma 02/08* ATALANTA 02/08* Inter 02/08* NAPOLI

*Data da definire

In maiuscolo le gare in trasferta.

Serie A, gli scontri diretti tra le squadre in lizza per lo Scudetto

Se uno o più società in lotta dovessero arrivare a pari punti, il primo criterio preso in considerazione è quello dei punti totalizzati negli scontri diretti. In tal senso, i bianconeri sono in vantaggio con Inter e Atalanta, mentre devono ancora disputare il ritorno contro la Lazio.

L’Inter, invece, è sotto negli scontri diretti con i bianconeri, in parità con la Lazio (in caso di arrivo a pari punti prenderebbe in considerazione la differenza reti complessiva) e all’ultima giornata affronterà l’Atalanta, con cui hanno pareggiato all’andata.

I bergamaschi al momento possono contare solo sul vantaggio maturato contro i biancocelesti, mentre sono in svantaggio contro la Juventus. Non ancora definito il computo delle due sfide con l’Inter che la Dea affronterà all’ultimo turno di campionato.

Infine, la Lazio, in attesa del ritorno con la Vecchia Signora, in programma lunedì, è in perfetta parità con l’Inter ed in svantaggio con l’Atalanta.

Gli scontri diretti potrebbero rivelarsi decisivi non solo per la lotta allo Scudetto, ma anche per la qualificazione alla prossima Champions League.

Scontri diretti Juventus Lazio Atalanta Inter Juventus – Ritorno da disputare (Andata: Lazio-Juventus 2-1) JUVENTUS JUVENTUS Lazio Ritorno da disputare (Andata: Lazio-Juventus 2-1) – ATALANTA Parità Atalanta JUVENTUS ATALANTA – Ritorno da disputare (Andata: Inter-Atalanta 1-1) Inter JUVENTUS Parità Ritorno da disputare (Andata: Inter-Atalanta 1-1) –

