Juventus, il rendimento non convince: spunta la clamorosa ipotesi dell’esonero di Sarri

Il calo di rendimento della Juventus preoccupa la dirigenza che, secondo un’indiscrezione, pare stia pensando ad un clamoroso esonero di Sarri prima della fine della stagione.

La Juventus ieri sera contro il Sassuolo ha perso un’altra occasione per avvicinarsi allo Scudetto. I bianconeri sono usciti dal Mapei Stadium di Reggio Emilia con un solo punto pareggiando 3-3 contro i neroverdi che sono riusciti a rimontare lo 0-2 iniziale. Il rendimento delle ultime gare sembra aver deluso non solo i tifosi, ma anche la dirigenza che, secondo un’indiscrezione di Calciomercato.it, starebbe pensando ad un clamoroso esonero di mister Maurizio Sarri.

Juventus, il rendimento non convince la dirigenza: pare si stia pensando all’esonero di mister Sarri

Ancora delusione in casa Juventus dopo il rocambolesco pareggio di ieri sera contro il Sassuolo. I bianconeri, in vantaggio per 2-0, si sono fatti rimontare andando sotto nel punteggio, per poi pareggiare grazie ad una rete di Alex Sandro. Nelle ultime tre gare di campionato, la Vecchia Signora ha racimolato solo due punti sui nove disponibili gettando al vento la ghiottissima occasione di chiudere definitivamente il campionato, considerando il passo lento delle inseguitrici, Atalanta esclusa. Basti pensare che con tre vittorie nelle ultime uscite, il vantaggio dalla seconda sarebbe di 15 lunghezze, a cinque giornate dalla fine. Il calo di rendimento, però, ha riaperto tutto ed adesso Atalanta e Lazio sono rispettivamente a 7 e 8 punti, mentre l’Inter a 9, ma con una gara in meno. La squadra di Conte, difatti, con un successo stasera contro la Spal balzerebbe al secondo posto a meno sei dalla capolista.

La Juve ha, dunque, bisogna di una scossa nel gioco e soprattutto nei risultati. Per larghi tratti degli ultimi tre turni i bianconeri sono apparsi disorientati, soprattutto in difesa incassando 9 reti a fronte delle 7 realizzate. Un ruolino di marcia che sembra aver destato preoccupazione non solo nei tifosi e nella critica, ma anche nella dirigenza soprattutto in vista della ripartenza della Champions League, dove la Juve dovrà rimontare lo 0-1 dell’andata contro il Lione per conquistare l’accesso ai quarti. Stando ad un indiscrezione di Calciomercato.it, lo stato maggiore bianconero starebbe addirittura valutando un possibile esonero di Maurizio Sarri a stagione in corso. Decisiva potrebbe essere la sfida Scudetto di lunedì sera contro la Lazio all’Allianz Stadium. Novanta minuti fondamentali, dunque, per il tecnico, ma soprattutto per il club che in caso di sconfitta potrebbe rimettere tutto in discussione nella lotta Scudetto.

Juventus, in caso di esonero squadra al tecnico della Primavera Lamberto Zauli

L’allenatore toscano, con un contratto che lo lega alla Juventus sino al 2022, si giocherebbe tutto nel match contro i biancocelesti che hanno già battuto la Vecchia Signora due volte nel corso di questa stagione: all’andata in campionato e nella finale di Supercoppa Italiana. In caso di esonero, sempre secondo Calciomercato.it, il candidato per traghettare la squadra al termine della stagione sarebbe Lamberto Zauli, attualmente allenatore della Primavera bianconera.

Molto remota, invece, l’ipotesi di vedere Gigi Buffon nella veste di tecnico-allenatore.