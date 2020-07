Federica Pellegrini , la posa in palestra è uno spettacolo per gli occhi – FOTO

Federica Pellegrini, posta sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in palestra, un luogo fondamentale per tenersi in forma e per allenare il suo corpo alle competizioni sportive. La famosa nuotatrice è fotografata mentre si sta allenando su una panca, con una tuta nera attillata che evidenzia le forme del suo corpo. Infatti non si sprecano i commenti a questa foto da parte dei suoi follower: “Puoi anche vestirti da operaio che rimani bellissima”, scrive qualcuno .