Fedez difende Chiara Ferragni: “Anche Mahmood lo ha fatto”

Pioggia di insulti per Chiara Ferragni dopo una visita agli Uffiizi per uno shooting fotografico. Fedez furioso sui social.

È ancora una volta polemica dopo la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi per un progetto in collaborazione con Vogue. L’influencer ha pubblicato alcune foto all’interno del celebre museo fiorentino, ricevendo anche i complimenti del del profilo ufficiale, che la paragonava alla Venere di Botticelli. Un elogio che ha fatto storcere il naso a molti e che ha provocato l’ennesima pioggia di insulti sui social. “Non è Botticelli ad aver bisogno di Chiara Ferragni, ma il contrario” è stato scritto, mentre molti si sono indignati all’idea che gli Uffizi abbiano sborsato grandi cifre per farsi promuovere da un’infuencer. Neanche ventiquattr’ore più tardi, Fedez è comparso sui social, pubblicando una trafila di storie taglienti contro i giornalisti.

Fedez, lo sfogo sui social in difesa di Chiara Ferragni

“Profanazione degli Uffizi per uno shooting per Vogue? Vi do uno scoop: shooting fotografici in luoghi d’arte sono già stati fatti in passato”. Così Fedez ha aperto la sua lunga polemica in difesa della moglie. Il cantante ha subito smentito le voci secondo cui Chiara Ferragni sarebbe stata pagata per fare promozione al museo fiorentino e ha raccontato che l’influencer era lì per un progetto in collaborazione con Vogue. Fedez si è poi scagliato contro i cosiddetti “titoli acchiappa-like”, creati apposta per spingere le persone a cliccare sui link degli articoli. “Se aveste messo solo gli Uffizi nel titolo -ha detto- lo avrebbero letto molte meno persone. Siete molto più Novella 2000 che dei critici d’arte”. E alla famosa critica su Botticelli ha risposto con un caustico: “Non è Botticelli ad aver bisogno di Chiara Ferragni, ma siete voi ad averne bisogno per metterla nei titoli”.

Ciliegina sulla torta dell’attacco social di Fedez, il paragone tra Chiara Ferragni e Mahmood. Anche il cantante ha pubblicato da poco un “bellissimo video musicale” al Museo egizio, ma nessuno ha avuto niente da ridire. “E POI, Quando Beyoncè e Jay Z hanno girato il video davanti alla Gioconda nessuno si è incatenato davanti al Louvre. Dov’eravate allora?”.

