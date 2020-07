Floriana Messina, il seno più prorompente del web: spettacolo – FOTO

Floriana Messina ha condiviso una foto da urlo su Instagram: la conduttrice italo-colombiana fa impazzire i fan in costume.

Floriana Messina è una famosa influencer molto seguita dal pubblico italiano. Il suo account Instagram vanta ben 606mila follower: ogni giorno la ragazza delizia i suoi fan con scatti da capogiro. La nativa di Potenza ha un fisico marmoreo e le sue curve fanno impazzire gli utenti. La classe 1989 ha raggiunto la popolarità nel 2011 partecipando alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Floriana in seguito è diventata opinionista per programmi come ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Poco fa la Messina ha condiviso uno scatto esagerato sui social.

