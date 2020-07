Giorgia Rossi unica vince la sfida contro DILETTA – FOTO

Giorgia Rossi ha condiviso uno scatto sui social network in cui indossa un elegante tailleur arancione e sotto una canotta bianca

Giorgia Rossi ha postato ieri una foto su Instagram in attesa del programma sportivo ‘Pressing’ in onda ieri dopo l’ultima partita, Roma-Inter (terminata 2-2), della giornata di campionato di Serie A. Da quest’anno la conduttrice è al timone della storica trasmissione sportiva targata Mediaset. Sembra quasi una sfida ad armi pari contro la collega Diletta Leotta che invece fa l’inviata per la rete di sport in streaming Dazn. Questa gara sicuramente è stata vinta da Giorgia Rossi, che con classe, professionalità e soprattutto bellezza vince contro la collega altrettanto bella sulle reti Mediaset e sui social.

La foto “vincente” ed elegante di Giorgia Rossi