Coronavirus, c’è il rischio di lockdown per una Regione

Si comincia a pensare già ad un nuovo lockdown nel Lazio se i casi di contagio da coronavirus dovessero aumentare. Lo preannuncia l’assessore alla Sanità

Si torna a parlare di un secondo lockdown anche in Italia. Negli scorsi giorni l’abbiamo sentito per altri Paesi che di nuovo a rischio lo hanno palesato e ora la situazione si ripresenta anche in casa nostra.

Succede nel Lazio. Qui i contagi non sono ancora molti ma nelle ultime 24 ore si sono registrati 17 nuovi casi, di cui 10 importati dall’estero. Ma nonostante questo in regione l’indice Rt ha superato il valore di 1. Ecco perché l’assessore regionale della Sanità, Alessio D’Amato ha già annunciato che non ci si penserà due volte alla chiusura della regione se le cose dovessero peggiorare.

Ecco che così sul Lazio pesano le scure di un nuovo lockdown, ricordando che è necessario non abbassare la guardia. È indispensabile continuare ad indossare la mascherina ha ricordato D’Amato, perché non si possono vanificare gli sforzi fatti fino ad ora.

Al momento la mascherina resta lo strumento più adeguato per limitare i contagi di coronavirus: “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere – ha tuonato – Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna”.

Coronavirus, nel Lazio il pericolo arriva dall’estero

Nel Lazio la cosa che preoccupa maggiormente riguarda gli ingressi che arrivano dall’estero e sono positivi al coronavirus. Più della metà dei nuovi contagi, secondo gli ultimi dati, è attribuito proprio a persone che sono arrivate in regione dell’estero.

Per il momento sono 6 di nazionalità bengalese e 4 di nazionalità irachena, pakistana e indiana. Il paziente del Pakistan, si è recato al pronto soccorso, in provincia di Rieti, ed è risultato positivo. Al momento è in condizioni critiche e per questo è stato portato all’ospedale Spallanzani di Roma. Anche nel frusinate stessa storia. Un uomo si è recato al pronto soccorso di Sora, altre due donne all’ospedale di Frosinone. Tutti positivi.

Così la Regione corre ai ripari. Per limitare i contagi ha disposto un controllo a tappeto delle persone che sono arrivate sul territorio con voli esteri. Per quelle risultate positive è stata attivato il contact tracing internazionale.

