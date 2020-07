Lite in spiaggia, tensione al mare in Sardegna

Lite in spiaggia, momenti di tensione al mare in Sardegna tra i bagnanti: devono intervenire le forze dell’ordine, il racconto

Siamo ormai in piena estate ed è già partito il primo esodo di italiani verso le spiagge nostrane. Stagione balneare molto particolare, vista l’emergenza coronavirus che ancora non ci siamo lasciati del tutto alle spalle. Per tutti c’è comunque la voglia di godersi sole e mare e un po’ di relax, dopo un anno che ha messo a dura prova la nostra resistenza. Ma le nuove regole e le tensioni accumulate possono giocare brutti scherzi, con episodi anche piuttosto spiacevoli.

