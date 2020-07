Paola Turci, lo stile di una donna sempre bellissima – FOTO

La cantante Paola Turci ha condiviso uno scatto su Instagram in cui si mostra con la solita eleganza di sempre: sempre bella

Visualizza questo post su Instagram A brand new trip @volvocarit Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 19 Lug 2020 alle ore 5:12 PDT

La nota cantante Paola Turci, di 55 anni, nata a Roma il 12 settembre del 1964, ha pubblicato uno scatto su Instagram appoggiata su una bella auto bianca, una Volvo. È vestita molto casual come sempre nel suo stile inconfondibile, camicia nera con le maniche tirate su, jeans blu scuro e sandali marroni: sorride e guarda di lato mentre qualcuno le scatta la foto per un profilo bellissimo. Solo recentemente la cantante dei successi ‘Sai che è un attimo’ e ‘Questione di sguardi’ ha parlato dell’incidente che ebbe quando aveva solo 28 anni mentre era in auto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’impatto le provocò un danno enorme al bel viso e dovette sottoporsi a 13 interventi di cui 12 all’occhio destro.

Paola Turci: vita privata e carriera