WhatsApp, come scoprire se qualcuno spia le nostre chat

C’è il rischio che possiate essere spiati su WhatsApp, una pratica davvero spiacevole: vediamo quindi come scoprire se qualcuno spia le nostre chat

Aprite WhatsApp sul vostro smartphone e cliccate sui tre punti in verticale. In questo modo si accede a WhatsApp Web. Si tratta della versione per computer della famosa applicazione i messaggistica istantanea. Toccando qui, apparirà un codice QR che se inquadrato con la fotocamera di un telefonino, si collegherà al vostro desktop e così si aprirà il tab corretto.

Allora ci si dovrà spostare di nuovo sul vostro cellulare ed effettuate la procedura. Questa volta basta toccare su WhatsApp Web e comparirà l’elenco dei device collegati. E forse non tutti questi dispositivi sono di vostra conoscenza. Infatti qualcuno potrebbe essere entrato nel vostro account collegando, magari solo casualmente, al computer di un vostro amico.

