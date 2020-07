Il ritorno di ‘Affari Tuoi’ senza Flavio Insinna: al suo posto un altro conduttore

I rumors sui social network e in rete in generale sono tanti su un possibile ritorno di ‘Affari Tuoi’ su Rai1: a condurlo però non ci sarà più Flavio Insinna

Insinna conduce ormai ‘L’Eredità’ e quindi il nuovo conduttore sarà un altro suo collega: Marco Liorni. A proposito del “timonier” di “Reazione a catena”, Alessandro Cecchi Paone dalle pagine del giornale in edicola ogni settimana ‘NuovoTv’, ha dichiarato in risposta a una lettrice del settimanale, Susanna da Bergamo: “Non sarebbe una sfida solo per Marco Liorni l’eventuale spostamento di Affari Tuoi in prima serata […] ogni format ha il suo destino quanto a collocazione e a tipo di pubblico di riferimento”. Alessandro Cecchi Paone ha inoltre detto a proposito della conduzione di Marco Liorni e del ritorno di ‘Affari Tuoi’: “Produttori e programmatori sanno bene che non basta allungare un game show del preserale per promuoverlo in prima serata. Inseriranno elementi diversi per arricchirlo, presi dal varietà o dai talk show”.

Marco Liorni al posto di Flavio Insinna nella conduzione di ‘Affari Tuoi’

La lettrice del settimanale ‘NuovoTv’ che ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone ha inoltre messo in evidenza che, a proposito della possibilità che Marco Liorni si a il nuovo timoniere di Affari Tuoi e sul fatto che il programma a quiz sia stato cancellato dal palinsesto della Rai senza motivo (poiché andava molto bene). “Sul fatto che si parli della prima serata, però, sono un po’ perplessa”. Ma la signora Susanna da Bergamo si è detta molto soddisfatta invece della scelta di Marco Lioni alla guida del programma a quiz, Affari Tuoi.

Il presentatore Marco Liorni adesso conduce Reazione a catena.