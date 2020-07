Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da un peso

Un operaio di 54 anni è deceduto ieri pomeriggio pennellare della Tirreno Power a Vado Ligure (Savona) dopo essere rimasto schiacciato da un peso.

Tragedia sul lavoro a Vado Ligure, comune in provincia di Savona. Un operaio di 54 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un peso mentre era impegnato in alcune operazioni di ristrutturazione nell’area Tirreno Power. A lanciare l’allarme i colleghi presenti che hanno contattato i soccorsi dopo essersi accorti di quanto accaduto. All’arrivo dello staff medico del 118, purtroppo, per il 54enne non c’è stato più nulla da fare ed i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente. Intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti su cui la Procura della Repubblica potrebbe aprire un fascicolo d’inchiesta.

Savona, operaio rimane schiacciato da un peso e perde la vita: tragedia sul lavoro nel pomeriggio

Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, nell’area della Tirreno Power a Vado Ligure, in provincia di Savona. La vittima è Corrado Ravera, tecnico di 54 anni della ditta Nuova EIS di Cairo Montenotte (Savona), azienda impegnata nel settore del montaggio e manutenzione di impianti industriali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Secolo XIX, il 54enne stava effettuando dei lavori di ristrutturazione, quando improvvisamente è rimasto schiacciato da un peso che lo avrebbe colpito al torace.

I colleghi che si trovavano nell’area hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per l’operaio di cui è stato possibile constatarne solo il decesso, sopraggiunto a causa dei traumi riportati.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto di cui si stanno occupando i carabinieri e gli ispettori dell’Asl, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi ed ai Vigili del Fuoco. Informata dei fatti la Procura della Repubblica di Savona che potrebbe aprire un fascicolo.

In una nota, riporta Il Secolo XIX, la Tirreno Power ha confermato che la dinamica è ancora da chiarire ed ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia dell’operaio che ha perso la vita.