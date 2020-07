Covid, sintomi che prefigurano complicanze: la ricerca americana

Un’interessante ricerca americana condotta mediante l’app Covid Symptom Tracker evidenzia i sintomi del Covid che potrebbero portare complicanze.

Una ricerca pubblicata recentemente su MedRxiv potrebbe aiutare i medici a capire in anticipo se il paziente affetto da Covid svilupperà sintomi gravi. Lo studio è stato condotto dal King’s College London su un totale di quasi duemila pazienti (1.653, per l’esattezza) ed ha visto anche la partecipazione di studios di altre università.

Covid, l’app Covid Symptom Tracker potrebbe risultare utile?

Secondo quanto spiegato dal Guardian, i ricercatori hanno utilizzato un algoritmo per elaborare i dati provenienti dall’app, lanciata nel marzo scorso. I pazienti sono stati raggruppati in sei “cluster”, vale a dire in dei gruppi, a seconda dei sintomi riportati e della percentuale di pazienti che, all’interno di ogni cluster, si è poi aggravata. Qui di seguito i dati della ricerca:

Cluster 1: sintomi del tratto respiratorio superiore (es. tosse). il 16% ha richiesto cure ospedaliere, ma solamente l’1,5% ha avuto bisogno di supporto respiratorio.

sintomi del tratto respiratorio superiore (es. tosse). il 16% ha richiesto cure ospedaliere, ma solamente l’1,5% ha avuto bisogno di supporto respiratorio. Cluster 2: sintomi del tratto respiratorio superiore con aggiunta di febbre e generale inappetenza. In questo caso, il 4,4% ha avuto bisogno di supporto respiratorio.

Cluster 3: sintomi gastrointestinali (es. diarrea). Quasi il 24% ha richiesto cure ospedaliere, ma solamente il 3,7% ha riscontrato veri e propri problemi respiratori.

Cluster 4: primi segni di grave affaticamento, tosse e dolore al torace. L’8,6% dei pazienti ha avuto bisogno di un respiratore ed il 23,6% di un ricovero.

Cluster 5: disorientamento, dolori al torace e grave affaticamento. Rimane sempre attorno al 24% la necessità di cure ospedaliere per questo gruppo, ma sale a 9,9% quella di ossigeno.

Cluster 6: questo gruppo presentava una combinazione di tutti i sintomi sopra elencati. Quasi il 20% dei pazienti ha necessitato di ossigeno ed il 45,5% di cure ospedaliere. Sono stati 167 in tutto i pazienti gravi.

La ricerca non è ancora stata sottoposta a revisione paritaria ed i ricercatori stessi mettono in guardia chiunque creda di potersi affidare unicamente all’intelligenza artificiale. Nondimeno, progetti come questi possono sicuramente affiancare altri tipi di ricerche laboratoriali.

