WhatsApp, perché non si vedono più i video YouTube in modalità PiP

In questi giorni diversi utenti chiedono perché non si vedono più i video YouTube in modalità PiP tramite l’app di messaggistica istantanea WhatsApp

Negli ultimi giorni alcune persone stanno riscontrando problemi nella riproduzione dei video YouTube in modalità PiP, vale a dire Picture-in-Picture, attraverso WhatsApp. Per chi non ne fosse a conoscenza, la modalità PiP è una funzione che consente di visualizzare filmati in piccoli riquadri permettendo di proseguire a chattare senza uscire dall’app di messaggistica istantanea.

In questo modo è ad esempio possibile vedere un video su YouTube e continuare a conversare, magari su un altro argomento, sull’applicazione. Se siete tra coloro che hanno riscontrato questo problema su iPhone, Android o WhatsApp Web, sappiate che siete in buona compagnia.

