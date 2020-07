Levante vestito bianco e piedi nudi, incantevole – FOTO

Levante festeggia i suoi traguardi, a poche settimane dall’uscita del suo nuovo singolo, “Sirene”. Parole piene di forza ed abito incantevole.

A poche settimane dall’uscita del singolo “Sirene”, Levante festeggia i suoi successi e promette ai suoi fan che tornerà presto e più agguerrita di prima. La pandemia Covid ha inferto un duro colpo al mondo dello spettacolo, in particolare di quello dello spettacolo dal vivo. La giovane cantante siciliana si è battuta in prima linea, negli scorsi mesi, a favore dei diritti di chi lavora in questo settore, potendo contare anche sulla partecipazione di nomi piuttosto conosciuti della musica italiana, come l’ex fidanzato Diodato. Adesso Levante festeggia in solitaria quei traguardi raggiunti “senza l’aiuto di nessuno”. Clicca su “successivo” per vedere di cosa si tratta!

