Ludovica Pagani, sopra esplode sotto sembra scoperta: un infarto – FOTO

L’influencer Ludovica Pagani ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui indossa un costumino bianco molto striminzito. La bellezza della sua pelle ambrata è messa in risalto dal candore del bikini impreziosito da dei morbidi volant. Oltre al fascino e alla sensualità che nello scatto la bellissima Ludovica riesce ad esprimere, a far letteralmente scoppiare il cuore dal petto dei suoi 2 milioni e mezzo di follower ci ha pensato il suo sguardo. Due magnifici occhi castani incorniciati da un ciuffo biondo che sembrano voler dare al mondo il permesso di inginocchiarsi ai suoi piedi.

Il nuovo amore di Ludovica Pagani

La modella e influencer ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram quale sarà la prossima avventura che la vedrà protagonista. Tra poco infatti Ludovica si lancerà nella conduzione di un programma radiofonico in onda nel fine settimana dalle 16 alle 18. La bellissima influencer entrerà quindi a far parte della grande e variegata famiglia di Radio 105 che però a quanto pare sembra non veder di buon occhio questa new entry. Dagospia ha infatti raccontato di alcuni malumori nati tra i conduttori storici di Radio 105 per l’ingresso nella programmazione di Ludovica Pagani. L’insofferenza sarebbe in realtà legata alla carriera lavorativa della neo conduttrice. Ludovica infatti è assolutamente nuova nel mondo della radio. Dopo aver abbandonato gli studi di legge ha lavorato in tv, prima in piccole emittenti lombarde per poi passare a Sportitalia e alla consacrazione del pubblico con Quelli che il calcio.

Il nuovo programma radiofonico che Ludovica condurrà quindi rappresenterà per lei un’esperienza del tutto inedita ma che, come ha annunciato la modella dal suo post Instagram, sarà certamente molto formativa e in grado di insegnarle davvero tanto.