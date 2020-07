Napoli, Gattuso rilancia un uomo a sorpresa in vista di Barcellona

Gattuso rilancia Allan in vista della gara di Champions. A Barcellona non può fare a meno del brasiliano per gli ottavi di coppa

Gattuso rilancia Allan in vista della gara di Champions. A Barcellona non può fare a meno del brasiliano per gli ottavi di coppa. La sua esperienza sarà utilissima e non si può giocare una gara del genere tenendo fuori uno dei migliori. Ecco che già da stasera a Parma il brasiliano potrebbe giocare uno scorcio di gara per cominciare a recuperare minuti in vista del Camp Nou. Il giocatore era tenuto fuori da Gattuso in queste gare per schierare il centrocampo che sarà. Da un lato, il giocatore è ormai in lista di sbarco e in gare del genere, come nel caso del campionato ormai senza obiettivi per gli azzurri, potrebbe trovare pochi stimoli. In Champions, invece, e contro il Barcellona, non può esistere calciatore senza stimoli. Gattuso lo sa ed ecco che è pronto a scaldare i motori del brasiliano.

Gattuso rilancia Allan, Lozano prima punta

Intanto stasera oltre ad Allan anche Lozano sarà sicuramente in campo. Manca Milik per squalifica e Mertens ha ricevuto un colpo al gluteo nella gara vinta domenica sera contro l’Udinese. Ruolo inedito per il messicano. Giocherà da prima punta, una posizione non sua e nella quale lo ha provato nei mesi scorsi anche Carlo Ancelotti. Gattuso non ha altre alternative. Per Lozano, Napoli sembra sempre più una storia poco fortunata.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne All.Gattuso

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All.D’Aversa

