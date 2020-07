Gracia De Torres un bikini da infarto per l’ex naufraga – FOTO

Gracia de Torres torna in Italia dopo 6 mesi in Spagna, la sua terra d’origine. Saluta i suoi fan con un outfit davvero sexy

Gracia de Torres ha cambiato look, dai capelli lunghi come una principessa ad un caschetto ribelle e stravagante in linea con l’estate 2020. La modella dopo 6 mesi nella sua amata terra spagnola, sta tornando in Italia dove vive da 12 anni. La showgirl è di una bellezza mozzafiato, la stessa che ha conquistato i fan, prima con il successo sui social e poi in televisione con l’Isola dei Famosi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Miriam Leone la stories dalla spiaggia, il costume si bagna, esplosiva – FOTO

Gracia de Torres, saluta la Spagna con un look sensuale