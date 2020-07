Naike Rivelli corre nuda sul sentiero nel bosco – Il Video

Naike Rivelli lascia tutti di stucco ancora una volta sul suo profilo Instagram: l’ennesima avventura provocante della figlia di Ornella Muti

Se pensiamo all’impersonificazione dell’imprevedibilità, dell’anticonformismo e di quel pizzico di ‘follia’ tutta femminile, non possiamo che farci venire in mente Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti è una presenza ormai fissa sui social, specialmente su Instagram. Sul web, mette in scena ripetute provocazioni, intellettuali e non, con scatti ogni volta più sorprendenti e piccanti per attirare l’attenzione su temi anche importanti. O, ogni tanto, magari soltanto per stuzzicare a dovere i propri followers.

