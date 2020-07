Samantha De Grenet, il reggiseno in pizzo è bollente: che curve – FOTO

Samantha De Grenet è un trionfo di bellezza e sensualità: reggiseno in pizzo e spettacolo bollente per i fans della showgirl, foto.

Capelli ricci naturali, sorriso smagliante e un dolce momento d’amore con il suo cane. Samantha De Grenet incanta tutti con la sua bellezza senza tempo. Più passano gli anni e più la De Grenet lascia senza parole i fans che non fanno altro che complimentarsi con lei per l’indiscutibile bellezza.

Samantha De Grenet si conferma una sonna bella e sensuale per la quale il tempo non passa mai. Fisico in perfetta forma e un viso davvero strepitoso come sottolineano i fans. “Sei la più bella del mondo”, “Sempre più bella! E quanto amore per il tuo stupendo cane”, “Sei uno splendore”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.

Samantha De Grenet, il look naturale è strepitoso

Con la foto che vedete qui in alto, la De Grenet ha messo in risalto la bellezza del suo viso. Una foto davvero incantevole nella sua semplicità. Con i ricci naturali e resi ancora più belli dal sole e dall’aria del mare, le labbra carnose e due occhi molto espressivi, la De Grenet che, a novembre, spengerà 50 candeline, lancia la sfida a tante altre donne del mondo dello spettacolo più giovani di lei dimostrando di non avere alcun motivo per temere la concorrenza.

Quella di Samantha è una bellezza naturale che è frutto anche dell’amore da cui è circondata. Nella foto che vedete qui in alto è con il marito Luca Barbato e il figlio Brando. Un amore grande quello che unisce la famiglia di Samantha che si sta godendo la sua estate anche con gli amici.