Bimbo morto nel pozzo, il ricordo commovente del piccolo Stefano Borghes, morto ad appena 12 anni: tutti gli volevano bene

Grande dolore a Gorizia per la morte di Stefano Borghes. Il piccolo di 12 anni ha perso la vita ieri cadendo in un pozzo nel parco Coronini Cromberg, dove si trovava con i suoi amici del centro estivo. Dalle prime ricostruzioni, pare che fosse salito sulla copertura del pozzo per cercare un indizio di una caccia al tesoro, ma la copertura non avrebbe retto. La tragedia ha scosso tutta la comunità, le indagini sono in corso per capire esattamente che cosa è successo, per stabilire dinamiche e responsabilità. L’imputazione a carico di ignoti, al momento, è di omicidio colposo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambino cade in un pozzo al centro estivo | tragico epilogo