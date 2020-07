Chiara Blasi superlativa, in costume manda fuori di testa – FOTO

Chiara Biasi ha condiviso tre foto in cui è sulla spiaggia in bikini nero e mostra un fisico molto snello e asciutto: un incanto

Visualizza questo post su Instagram trust. but verify Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 22 Lug 2020 alle ore 8:13 PDT

Chiara Biasi ha pubblicato tre scatti in cui appare in spiaggia a Ibiza dove sta trascorrendo le sue vacanze estive. In tutte le foto indossa un mini bikini nero molto succinto e mostra il fisico perfetto e snello. Inginocchiata sull’asciugamano con gli occhiali da sole mentre si mette in posa nelle tre foto. La Biasi è chiamata da molti la Belen Rodriguez italiana. Molti follower su Instagram la seguono sia per la bellezza ma anche per l’eleganza estrema dei suoi outfit alla moda, essendo proprio una fashion blogger, la più seguita del web da fare invidia anche a Chiara Ferragni. Ma la moglie di Fedez è forte dei suoi 20 milioni di follower mentre la ragazza classe ’90 ne ha “soli” 2 milioni e mezzo.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi è implacabile: dopo le mutandine mostra altro FOTO

Le tre foto in mini bikini di Chiara Biasi

Visualizza questo post su Instagram pero sin que vuele la imaginación Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 23 Lug 2020 alle ore 5:42 PDT

Dalla bellissima isola di Ibiza dove regna il divertimento ma anche il relax, Chiara Biasi ha postato un trittico di foto in costume, perfetta e super in forma. È diventata una vera e propria influencer in poco tempo per il mondo della moda.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali rilancia alle vip: costume che non esiste, una bomba FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 21 Lug 2020 alle ore 6:50 PDT

Le ragazzine ma anche le ragazze coetanee di Chiara vanno a caccia dell’accessorio o del vestito o costume indossato da lei, cercando di avvicinarsi sempre di più al suo stile.