Emily Ratajkowski spaziale: solo il perizoma addosso ferma Instagram – FOTO

Emily Ratajkowski continua a pubblicare foto da perdere la testa tramite il proprio profilo Instagram: stavolta ne posta una in perizoma

Visualizza questo post su Instagram All new swim. Next week. @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Lug 2020 alle ore 6:26 PDT

Emily Ratajkowski sorprende ancora il suo gigantesco pubblico di ammiratori. La splendida modella statunitense conta fan da ogni parte del globo. Infatti il suo successo non conosce limiti ed aumenta giorno dopo giorno. E d’altronde come potrebbe essere altrimenti, viste le foto estremamente bollenti che pubblica con elevata frequenza tramite il proprio profilo Instagram. La 29enne del quartiere di Londra, Westminster, è famosissima non solo sui social network, ma anche se non soprattutto al di fuori del mondo virtuale.

Difatti sono numerosissimi i suoi scatti per fare da testimonial a varie pubblicità, tra cui una marca di automobili in cui emerge inequivocabilmente tutta la sua bellezza prorompente. Inoltre Emily è apparsa in topless anche nel campo della moda.

