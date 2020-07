Luca Sandri, vi ricordate lo psicologo di Nonno Felice?

Luca Sandri, attore e doppiatore italiano, è stato per tutti lo psicologo di Nonno Felice. Sapreste riconoscerlo ora? Adesso ha 54 anni

Sono passati 27 anni dalla prima puntata di Nonno Felice. Molti si ricorderanno le risate e i sorrisi che la sit-com italiana strappava al pubblico. Un serie di altri tempi, ben diversa da quelle di oggi. La sit-com è andata in onda dal 1993 al 1995. Alcuni attori non ci sono più, altri hanno preso strade diverse e c’è chi invece è entrato nel mondo dello spettacolo e della televisione e non l’ha più lasciato. Stiamo parlando di Luca Sandri, l’interprete dello psicologo Nuvoletti, amico di Felice che lo aiuta ad interpretare le dinamiche della famiglia. I due sono soliti incontrarsi al bar. Ora l’uomo ha 54 anni ed è un attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista. Curiosi di vederlo?

Luca Sandri, chi è lo psicologo di Nonno Felice