Raffaella Fico, completamente nuda in vasca ricoperta solo di schiuma – FOTO

Raffaella Fico completamente nuda nell’ultima foto pubblica su Instagram: nella vasca da bagno, ricoperta solo di schiuma, manda in delirio i fans, foto.

Raffaella Fico è una vera dea nell’ultima foto pubblicata su Instagram in cui si mostra completamente nuda, con i capelli bagnati, ricoperta solo dalla schiuma. Mentre guarda la propria immagine riflessa nello specchio, la shogirl sfoggia un’incredibile bellezza che, in pochi minuti ha letteralmente mandato in delirio tutti i suoi fans.

“Sei la donna più bella del mondo”, scrive qualcuno. Un altro, invece, esprime tutta la propria invidia per colui che ha avuto la fortuna d’immortalare il momento del bagno della Fico, ammesso che il fotografo sia un uomo. “Beato il fotografo”, “Wow, sono senza fiato”, “Sempre elegantissima“, scrivono gli utenti letteralmente rapiti dalla bellezza dell’ex di Mario Balotelli.

