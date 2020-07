Su Instagram Justine Mattera oggi si fa vedere in delle pose più sensuali che mai. La showgirl ha un fisico ancora da sballo, per molti meglio delle più giovani.

Continuano le vacanze di Justine Mattera oggi. L’italo-statunitense, in compagnia del marito Fabrizio Cassata e dei loro figli, ha raggiunto nelle scorse ore Otranto, in provincia di Lecce. In precedenza la soubrette aveva fatto tappa ad Ischia, e prima ancora aveva marcato visita in Toscana.

LEGGI ANCHE –> Manuela Arcuri | scatto sugli scogli | gambe e seno pazzeschi | FOTO

L’americana non lesina, come suo solito, di mostrarsi in tutto il suo splendore, dall’altro anche di un fisico smagliante. Frutto di tanto lavoro costante, che però alla fine si tramuta in divertimento, una volta che diventa una abitudine. Perché sudare per mantenere un corpo atletico e sodo è un qualcosa che dovremmo fare tutti. E superate le prime volte, tutto si fa più facile.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli mostra tutte le sue grazie, lato B pazzesco, che fisico – FOTO

Justine Mattera oggi, la showgirl è sempre una meraviglia