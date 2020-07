Covid Campania, rischio nuova ondata di contagi: casi in aumento

In Campania l’indice Rt (indice di infettività) è di nuovo salito e ha superato l’1: negli ultimi 32 giorni sono stati registrati 32 casi, 13 sono sintomatici

In Campania l’indice di infettività è salito e ha superato l’1. Negli ultimi 4 giorni ci sono stati 32 casi infetti, di cui 13 sintomatici. Gli 8 posti del padiglione G dell’Ospedale Cotugno di Napoli si sono riempiti in breve tempo e diversi sono stati i casi in cui i ricoveri sono stati spontanei. Di questi però non si riescono ancora a capire le cause del contagio. Ieri si sono registrati 6 casi, il giorno precedente 16, il 22 luglio sono stati 19, per poi rimanere stabili con una media di 6 al giorno tranne il 18 luglio in concomitanza con il focolaio di Mondragone quando ci sono stati 15 casi. Il dato più importante è l’aumento di casi che hanno bisogno di essere ospedalizzati perché sono molto infettivi e anche perché rappresentano una base nascosta di contagio.

La situazione dei nuovi contagi negli ospedali in Campania

Un paziente anziano di Giugliano arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Cotugno di Napoli si è aggravato insieme alla moglie. Aveva i tipici sintomi del Covid e la febbre alta che era stata all’inizio scambiata per un colpo di calore. Un altro paziente più giovane è stato ricoverato con sintomi del coronavirus. Era di ritorno da un viaggio nei Balcani, dove negli ultimi giorni, la situazione è peggiorata. Inoltre è grave anche un’altra persona ricoverata al Covid Center di Scafati.

Intanto si registra anche il caso di un ventenne ricoverato al Cotugno in un reparto di degenza ordinaria. Il ragazzo accusa febbre e affanno ed è positivo al tampone.