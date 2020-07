Due gemelle danno alla luce i rispettivi figli nello stesso giorno

Sono due gemelle e da sempre vivono in simbiosi e il destino ha voluto che i loro due rispettivi figli nascessero lo stesso giorno

Succede nel napoletano, a Casoria, dove due gemelle hanno dato alla luce nello stesso giorno due neonati. Si chiamano Assunta e Stefania Del Mondo e hanno 28 anni. I piccoli invece si chiamano Lorenzo e Carmine e sono nati con parto naturale a pochissime ore di distanza l’uno dall’altro. Il grande miracolo della vita questa volta ha reso protagoniste le due sorelle gemelle che non si sarebbero mai aspettate di concepire un figlio nello stesso periodo e mai e poi mai di partorire nello stesso giorno. Poco più di 4 ore di differenza hanno i due piccoli: Lorenzo è venuto al mondo alle 23:30 di venerdì 24 luglio e Carmine alle 3:51 del giorno dopo. La gioia è immensa per le due mamma gemelle e per i loro famigliari. I due bimbi sono cugini ma saranno anche qualcosa di più: due fratelli uniti nel destino delle loro grandi mamme e condivideranno ogni momento insieme o almeno così si spera.

Le due gemelle hanno partorito al Primo Policlinico a Napoli

Le neo mamme hanno partorito al Policlinico dell’università Vanvitelli, ovvero il Primo Policlinico di Napoli, nel reparto del professor Nicola Colacurci, direttore dell’unità di ginecologia e ostetricia dell’Università degli Studi della Campania. Il dottor Colacurci ha dichiarato “Con grande entusiasmo partecipiamo alla gioia delle famiglie per la nascita dei due piccoli uniti dal destino proprio come le loro mamme. Un lieto evento più unico che raro a cui abbiamo avuto il piacere di assistere. Alla Vanvitelli siamo sempre felici di assistere le future mamme, mettere a loro disposizione la professionalità del nostro personale e strutture all’avanguardia per assistere al meglio i loro neonati!”.

La felicità delle due mamme sorelle gemelle è, ovviamente, alle stelle.