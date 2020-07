Le Donatella in costume, fisico pazzesco. Lato B incredibile – FOTO

Le Donatella, duo musicale formato dalle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, fanno perdere la testa al popolo del web con una nuova loro foto in costume

Sono salute alla ribalta nel lontano 2012. È stato allora che Le Donatella, questo il loro nome d’arte, sono apparse nel piccolo schermo partecipando al talent musicale X Factor. Stiamo parlando naturalmente del duo musicale formato da Giulia e Silvia Provvedi. Allora furono scelte da Arisa, uno dei giudici presenti nel programma che va ancora oggi in onda su Sky.

E a quel punto la scelta della denominazione del gruppo non fu casuale, ma deciso basandosi sulla loro stima per Donatella Rettore. Successivamente alla partecipazione alla trasmissione dell’emittente satellitare, ecco che la loro fama ha avuto un’impennata notevole. Nel 2015 arrivano la vittoria al reality L’Isola dei Famosi e le foto per Playboy.

