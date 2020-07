Melita Toniolo il vestitino è troppo corto e l’atmosfera è bollente – FOTO

Melita Toniolo, ex gieffina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e modella ha un bel seguito di follower su Instagram e ogni volta condivide scatti da far impazzire i suoi fan

Melita Toniolo ha condiviso una foto su Instagram in cui indossa un bel vestitino vivace a fiori verdi che confessa di aver pagato 19,90 euro da Stradivarius. Il tutto mentre fa le foto davanti a delle pubblicità di Christian Dior. La conduttrice televisiva e radiofonica indossa anche delle belle scarpe con il tacco largo nere. Il tutto per la gioia dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, ben 1 milione e 100 mila. La bella Melita ha raccontato in una recente intervista di come durante la quarantena, come molte persone, ha mangiato di tutto, ma nonostante ciò la si vede sempre in forma nei suoi scatti. Il segreto, racconta, è una sana e corretta alimentazione, allenamenti ed esercizio fisico e anche integratori e shake quando è senza forze. Ha detto poi che non ripeterebbe con il Grande Fratello Vip l’esperienza di 13 anni prima perché sono cambiate molte cose e la gente si aspetterebbe qualcosa di diverso da prima e che ora è mamma e non si potrebbe assentare per tutto quel tempo.

La foto di Melita Toniolo con il vestitino corto