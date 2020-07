Bianca Guaccero, costume leopardato: che aggressività – Foto

Bianca Guaccero semplicemente scatenata in vacanza nella sua Puglia: si susseguono gli scatti sensuali e accattivanti della conduttrice e attrice

Già da diversi giorni, si trova in vacanza nella sua terra natale. Da lì, sta regalando in continuazione scatti da tramandare ai posteri, sul suo profilo Instagram, in cui si rimane assolutamente senza fiato per la sua sensualità. Bianca Guaccero si sta godendo, in Puglia, il meritato riposo dopo un anno di lavoro. Calda e solare come ogni donna dell’Italia meridionale che si rispetti, la 39enne pare proprio aver deciso di far impazzire i suoi followers sul web a ogni piè sospinto. Di spunti ce ne sarebbero già a sufficienza con il materiale postato in questi giorni, ma Bianca a quando pare non intende smettere di stupire.

