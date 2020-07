Shaila Gatta, la velina fa impazzire tutti: una tigre, che fisico – FOTO

Shaila Gatta semplicemente da urlo su Instagram, la velina mora di Striscia la Notizia fa faville: fascino magnetico e forme da sballo

La tradizione del fascino incommensurabile delle veline di Striscia la Notizia è stata mantenuta, negli ultimi anni. Shaila Gatta ha onorato la fama di chi l’ha preceduta, mostrando di aver raccolto bene l’eredità di Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Federica Nargi e Giorgia Palmas, altre more da infarto. Nome e cognome, quelli di Shaila, che richiamano un po’, per i nati nei primi anni ’80, la protagonista del celebre cartone animato ‘Occhi di Gatto’. E in effetti non ci siamo poi così lontani: lunghi capelli corvini, sguardo ammaliante, fisico esplosivo e seducente.

