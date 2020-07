Diritti tv, da Napoli Adl vuole fare fuori Sky: battaglia in Lega

Prosegue la battaglia dei diritti tv del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Vuole un canale autonomo della Lega per trasmettere le gare tagliando Sky

Prosegue la battaglia a Sky da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E’ da tempo che il produttore ha in mente di trasmettere in autonomia le partite di calcio da parte della Lega, senza dover passare per un terzo attore. L’effetto sarebbe molteplice. Intanto si eliminerebbe l’annosa e periodica vicenda delle trattative per i rinnovi. Un anno sì e uno no, i presidenti sono sempre in “guerra” con il contraente in un gioco alla lunga logorante e che non sempre soddisfa entrambe le parti. In tal modo la Lega calcio può decidere autonomamente quanto incassare senza essere vincolata.

Diritti tv, è battaglia per fare fuori Sky

Questo lascerebbe anche maggiore trasparenza ed equità nella gestione del servizio. Il privato, infatti, è guidato da principi commerciali che lo costringono a dare spazi prevalenti alle squadre con più abbonati. La Lega in gestione diretta dei contenuti di calcio, potrebbe garantire maggiore equità ed equilibrio. Non poche volte il patron azzurro aveva puntato il dito sulla presenza di opinionisti e cronisti che rappresentano esclusivamente poche squadre. In caso di gestione diretta, ci sarebbe una pluralità anche dei rappresentati delle squadre rendendo il servizio più democratico e giusto. La trasmissione diretta del servizio da parte della Lega calcio dovrebbe portare anche a minori mosse speculative nei confronti dei tifosi-clienti.

Tirare troppo la corda, significherebbe allontanare il tifo mentre il terzo attore fungeva, in tal senso, da filtro alle società che chiedono di aumentare sempre di più i fatturati.