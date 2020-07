Diana Del Bufalo mostra il fisico, che bellezza – FOTO

Diana Del Bufalo ha condiviso un bellissimo scatto su Instagram: l’attrice ha deliziato i suoi innumerevoli fan.

Diana Del Bufalo è una attrice e conduttrice molto apprezzata dal popolo italiano. La romana, nota per la sua partecipazione ad ‘Amici’ (tutti ricordano lo spogliarello di Platinette per protesta per la sua eliminazione) raggiunse la popolarità partecipando nel film di Massimo Boldi ‘Matrimonio a Parigi’ e conducendo ‘Pianeta Mare’ su Rete 4. Diana ha un grosso seguito sui social: il suo account Instagram vanta 1,5 milioni di follower. La trentenne, poco fa, ha postato uno scatto particolarmente bello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Anna Tatangelo, nuovo completo intimo è una bomba: lo slip è da infarto – FOTO