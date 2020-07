Coronavirus nel mondo, Usa: nuovo piano per uscire dalla crisi

Il Coronavirus non si ferma. I casi aumentano e l’Usa crea un nuovo piano per uscire dalla crisi. Trump: “Ricerca sul vaccino procede in tempi record”

Il coronavirus è una corsa contro il tempo, non si ferma e i casi aumentano a livello globale. Nelle ultime 24 ore sono 23 mila i nuovi casi e il Brasile diventa il secondo Paese più colpito al mondo. Anche negli Stati Uniti i contagi aumentano arrivando così a 4,28 milioni casi totali. Intanto però Donald Trump rassicura: “L’America svilupperà un vaccino molto presto, a tempi record“. Lo spiega il Presidente degli Usa parlando in un centro biotech della Carolina del Nord e precisando che è in dirittura d’arrivo non solo il vaccino di Moderna.

Coronavirus nel mondo, Il piano da mille Miliardi dell’Usa