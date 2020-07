Allerta alimentare, noti biscotti ritirati dal mercato

Allerta alimentare. Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dal mercato di biscotti al cacao di una nota marca. Il motivo

Il Ministero della Salute ha intimato il ritiro dal commercio di frollini al cacao di una nota marca che occupa gli scaffali dei nostri supermercati.

Stiamo parlando dei biscotti ripieni di crema al cacao in vendita nei supermercati a marchio Coop. I frollini sono del gruppo Vicenzi. Queste le caratteristiche:

Nome del prodotto: Frolle ripiene con crema cacao

Marchio: Coop Italia S.C.

Lotti di produzione: 1070 – 1500 – 1690

Altri Lotti di produzione: 0690 – 0770- 0910

Marchio di identificazione del produttore: Vicenzi SPA

Produttore: Vicenzi SPA

Sede dello stabilimento: Via Forte Garofalo 1 – 37957 San Giovanni Lupatoto (VR)

Data di scadenza: 16/10/20 – 29/11/20 – 17/12/20

Altre date di scadenza: 09/09/20 – 17/09/20 – 20/09/20

Confezione: Da 200 grammi

Motivo del richiamo: Mancanza della dicitura “Può contenere latte”

Il consumo dei biscotti non dovrebbe comportare alcun rischio per la salute, tuttavia l’ordinanza è in atto per la mancanza sulle confezioni della dicitura di alcune allergeni. Per disposizione di legge, quindi, non possono essere messi in commercio.

Allerta alimentare: possibile ottenere un rimborso

Coloro i quali abbiano acquistato i biscotti in causa, specie se suscettibili al lattosio o allergici alle proteine del latte, sono caldamente invitati a non consumarli. Possono restituire la confezione presso il punto vendita in cui è stata comprata ed ottenere così un rimborso o la sostituzione con un prodotto di equivalente valore.

Di pochi giorni fa la notizia dell’allerta alimentare per il ritiro di alcuni prodotti dal mercato per la presenza di Salmonella e Listeria monocytogenes.

