Georgina Rodriguez ha condiviso uno scatto particolarmente bello su Instagram: la 26enne mette in mostra il suo lato B.

Georgina Rodriguez è una modella ed influencer molto seguita sui social a livello globale. La compagna di Cristiano Ronaldo è testimonial di diversi brandi importanti e spesso li sponsorizza sul web. Amadeus, lo scorso febbraio, decise di assegnarla il ruolo di una delle 10 vallette del festival di Sanremo. Georgina, su Instagram, vanta 19,6 milioni di follower. La 26enne ama condividere scatti e stories in cui mette in risalto il suo splendido corpo e le sue ‘curve’ da infarto. Poco fa la spagnola ha pubblicato una foto con la famiglia con il lato B in bella mostra.

