Diletta Leotta e l’addio al suo amore: tutta la verità

Dietro la rottura di Diletta Leotta e Daniele Scardina, ci potrebbe essere di mezzo un’inciampo del Pugile

Da settimane ormai la coppia non postava più sui social foto insieme. L’ultima foto insieme risale al 15 giugno, dove la coppia è ritratta sulle alture di Grignetta, Lecco. Apparivano sorridenti e spensierati. I follower più attenti se ne sono accorti, e ora forse escono i motivi della rottura che pare essere definitiva. A quanto pare Scardina avrebbe tradito la Leotta, e ovviamente lei gli ha dato il ben servito. La coppia stava insieme da un anno, dopo che Diletta aveva concluso la storia con Matteo Mammì. Hanno anche passato il lockdown insieme a Milano, a casa della conduttrice. Al momento non è stata rilasciata nessuna dichiarazione da nessuno dei due, un addio silenzioso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Le parole di Claudia Mori sul tradimento di Adriano Celentano

La Leotta concentrata sul lavoro e la carriera dopo la rottura con Scardina

Visualizza questo post su Instagram Ready to play 👍🏻⚽️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

La bella conduttrice siciliana, pare affrontare questa rottura come molti farebbero. Si sta concentrando sul suo lavoro, su ciò che ama fare. Come lei stessa aveva detto, quando dopo il lungo periodo di stop dovuto all’emergenza coronavirus, aveva ripreso a lavorare: “Condurre è ciò che ho sempre fatto ed amato. Tornare a farlo dopo questo lungo periodo di stop mi fa apprezzare ancora di più il mio lavoro”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Wanda Nara sul gommone in piscina mostra il lato B, applausi – FOTO

La Leotta infatti ora è impegnata con la fine del campionato di calcio, che la vede come giornalista sportiva per la piattaforma DAZN. Diletta ha poi l’impegno con radio 105, conduce il programma 105 Take Away. Ultimamente l’abbiamo vista anche alle prese con uno spot divertente, al fianco del calciatore Zlatan Ibrahimovic per sponsorizzare il programma di allenamento Buddyfit.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.