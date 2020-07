Giulia Salemi, doppia FOTO: Il lato B è sicuramente la parte migliore

Giulia Salemi ha condiviso due foto sui social network in cui è al mare ed è intenta a tuffarsi dalla passerella di una barca: in primo piano in entrambi gli scatti c’è il suo lato B

La bella modella e influencer italiana con origini iraniane Giulia Salemi ha pubblicato due foto nelle sue Instagram stories in cui sta per tuffarsi a mare con tanto di maschera da sub. In primo piano in entrambi gli scatti, visto che è fotografata di spalle, c’è il suo lato B perfetto. Sotto le foto nella story di Instagram ha scritto: “Pellegrini inizia a tremare”, riferendosi ovviamente scherzando a Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto italiana. Abbiamo avuto modo di conoscere Giulia prima con ‘La pupa e il secchione’ poi con il ‘Grande Fratello Vip’. La bella modella regala spesso scatti mozzafiato ai suoi follower, sopratutto adesso che è in vacanza a Porto Cervo. Tra l’app per giovanissimi ‘Tik Tok‘ e Instagram la Salemi delizia il suo pubblico che si lascia andare a qualsiasi tipo di commento.

Le foto di Giulia Salemi al mare: un lato B da paura

Giulia ha conquistato i suoi follower anche con la simpatia oltre che con la bellezza, pubblicando video di balletti divertenti in cui sbaglia i passi apposta e lezioni di make up: il tutto su ‘Tik Tok’. Le sue foto hanno attirato l’attenzione dei suoi fan, sia le ultime che quelle di ieri: seduta sulla barca, sempre a Portocervo, con un bikini bellissimo giallo e arancione. In evidenza c’è sempre il suo pezzo forte: il suo lato B da paura.

Ed eccoli gli ultimi scatti delle Instagram stories di Giulia Salemi, una foto “buffa” ma molto sensuale allo stesso modo.