Ha vinto Miss Italia 1983, come è diventata e cosa fa adesso – FOTO

Raffaella Baracchi. ex Miss Italia e Miss Universo, è un’attrice italiana affermata. Sapreste riconoscerla? Ora ha 56 anni

Incoronata Miss Italia nel 1983, Raffaella Baracchi ha rappresentato la bellezza italiana all’inizio degli anni 80, inoltre è stata vincitrice di Miss Universo 1984. La prima edizione del concorso di bellezza è avvenuta nel 1946 e da lì non si è più fermato, anche se nel corso del tempo sono avvenuti vari cambiamenti sia per l’organizzazione sia per lo stereotipo di bellezza che si è andato a presentare. Raffaella Baracchi non rappresentava di certo la classica donna mediterranea, i suoi colori si allontanavano un po’ dagli standard ma in quell’anno è stata lei con la sua bellezza particolare a ricevere la corona. Ora Raffaella ha 56 anni ed è un’attrice e una mamma.

Raffaella Baracchi, chi è l’ex Miss Italia