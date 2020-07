Emma Marrone è un fuoco: vestitino a fiori, sale la pressione – FOTO

Emma Marrone surriscalda le già calde giornate estive con un vestito a fiori che esalta la sua bellezza: a Roma, la pressione si alza ancora di più, foto.

Vestitino a fiori, gambe scoperte, capelli biondi e uno sguardo magnetico per Emma Marrone che, ancora a Roma per lavoro, infiamma e surriscalda ancora di più le già bollenti temperature estive mandando in delirio i fans che hanno già fatto partire il countdown per l’uscita del suo nuovo singolo che andrà ad arricchire l’album Fortuna.

Con un look semplicissimo e molto estivo, la cantante salentina conquista tutti e porta a casa migliaia di like tra cui quelli di Tommaso Paradiso, Anna Tatangelo che sa come infiammare i fans, Ilary Blasi, Elisa, Melissa Satta, Laura Chiatti, Francesco Totti e tanti altri.

