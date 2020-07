Un ragazzo 23enne di Roma ha sporta denuncia contro un poliziotto: ha raccontato di essere stato picchiato da un agente della Polizia in borghese sabato scorso verso le 3 di notte

Si chiama Marco e ha vissuto un vero incubo la notte di sabato scorso quando stava rincasando insieme a un amico in scooter dopo una serata spensierata trascorsa a Trastevere, nel centro di Roma. Il ragazzo 23enne ha raccontato: “Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto”. Mentre parlava aveva il volto completamente tumefatto dalle botte ricevute e la voce gli tremava per lo choc. Marco e il suo amico erano sul motorino, quando si sono affiancanti due uomini che erano a bordo di un’auto grigia, una 500 XL. “Mi fissano e mi urlano ‘ma che cazzo ti guardi?’. Io rispondo per le rime e continuiamo a battibeccare per qualche secondo. Quando pensavo fosse tutto finito si scatena l’inferno”.

La denuncia del 23enne per la violenza subita dal poliziotto in borghese

Marco ha continuato a raccontare quanto successo sabato notte, dicendo che i due uomini a bordo dell’auto hanno bloccato lo scooter e il conducente si è rivolto a lui, urlandogli parolacce e minacce di ogni tipo. Lo ha poi colpito con due violenti schiaffi e all’improvviso mentre il ragazzo avrebbe voluto reagire, l’uomo ha tirato fuori il suo tesserino, dicendogli che era un poliziotto e gli ha urlato: “e mo che fai?”. A quel punto Marco non credeva ai suoi stessi occhi e si è bloccato pietrificato. Le urla del poliziotto verso Marco sono proseguite con: “ti arresto” e “ti faccio sparare”. Quindi il 23enne chiede loro il motivo di tale violenza gratuita e di risposta gli arriva un pugno in piena faccia.

Marco è stato poi trasportato in ospedale alla Garbatella e ha riportato cinque punti sul labbro.