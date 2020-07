WhatsApp, come gli hacker rubano account con questi messaggi sospetti

Fate attenzione se ricevete su WhatsApp questi messaggi sospetti: infatti vediamo come gli hacker rubano gli account dell’app di messaggistica istantanea

Uno dei timori più grandi da parte degli utenti di WhatsApp è che il loro account su iPhone e smartphone Android possa essere violato. Una paura per nulla infondata, visto l’aumento di minacce dal web. Negli ultimi tempi sono stati segnalati alcuni messaggi contenenti link molto pericolosi sia per la nostra privacy che per i nostri dati personali.

Infatti stiamo parlando di veri e propri tentativi di phishing che possono portare a una violazione di migliaia di dati. Si tratta di una tecnica messa in atto da hacker che precedentemente l’avevano adottata per lungo tempo su Facebook.

